Influencer professionisti: in Spagna un corso di laurea per diventarlo

Fanno foto, danno consigli, sono pagati per utilizzare i prodotti delle migliori marche e indossare le griffe più alla moda: stanno aumentano gli esperti del web, i cosiddetti influencer.

La professione dai migliaia di pollicioni in alto e commenti.

Ora, però, ci sarà una laurea ad attestarlo. Partirà il 22 ottobre allʼinterno della scuola di Economia dellʼUniversità autonoma di Madrid e si chiamerà Intelligence Influencers.

Tra le materie che verranno insegnate psicologia della moda, comunicazione e creatività. L'obiettivo dell'Università è creare influencer preparati e consapevoli del meccanismo del marketing sul web. L'influencer è una tendenza che può diventare una proficua occupazione: basti pensare che la più pagata al mondo, Huda Kattan, guadagna circa 18mila dollari a post. Anche l'italiana Chiara Ferragni con i suoi 14 milioni di follower si calcola possa assicurarsi un cachet da 12 mila dollari a post.

Il corso nasce in risposta alla tendenza al declino del marketing tradizionale a fronte invece del forte incremento di quello nel settore social'.

Infatti il 34% dei ragazzi americani sceglie le star dei social come modello, più di cantanti, attori e del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.



Silvia Sacchi