Iss: nuovo sistema, possibili rallentamenti nella prescrizione di esami e indagini diagnostiche

Chiusa domani la farmacia di Faetano

L'istituto di Sicurezza sociale fa sapere che è stata ulteriormente implementata la piattaforma informatica AREAS per la parte Territoriale, anche per la compilazione delle prescrizioni per esami e indagini diagnostiche.



Come avvenuto ai primi di luglio durante il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, potrebbero quindi registrarsi dei rallentamenti fisiologici nella compilazione dei documenti da parte del personale sanitario della Medicina Territoriale.



L'Iss si scusa per eventuali disagi chiedendo la collaborazione di tutti, sia personale sanitario che assistiti.



Intanto sempre dall'Ospedale informano della chiusura, domani, della farmacia di Faetano