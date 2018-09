Record di incassi e presenze per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini

L'impatto economico dell'intera settimana ammonta a 62 milioni di euro. Soddisfatti anche commercianti e ristoratori sammarinesi



La punta di diamante della Motor Valley dell'Emilia Romagna ha stracciato tutte le previsioni. Con quasi 160 mila presenze registrate tra venerdì e domenica e un impatto economico diretto di 62 milioni di euro, circa il 3% in più sul 2017, l'evento motoristico più atteso in Emilia Romagna ha battuto le migliori edizioni di sempre. Dalle stime elaborate da Trademark Italia, sull'intero importo speso dal pubblico, 20,4 milioni sono relativi alle spese per l'alloggio con quasi 52 mila ospiti che hanno alloggiato nel territorio. Quasi 20 milioni sono stati spesi nei consumi per ristorazione, bar e altri extra. Le spese per divertimento e shopping ammontano a 9,5 milioni mentre quasi 3 milioni sono stati spesi in trasporti e parcheggi.



Anche a San Marino il flusso turistico è stato positivo ci spiega Andreina Bartolini dell'Unione Sammarinese Commercio: “Abbiamo notato una crescita di presenze rispetto lo scorso anno, sopratutto nel week end, grazie anche all'evento di Mi Gusto”. I più soddisfatti sono ristoratori e commercianti meno gli albergatori: “Molti hanno scelto di soggiornare in riviera anziché a San Marino – aggiunge Bartolini – bisogna invogliare i turisti a soggiornare in Repubblica”.