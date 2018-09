13 settembre 1970: la prima maratona di New York

Il 13 settembre 1970 si disputa la prima maratona di New York, organizzata dal presidente del New York Road Runners Vince Chiappetta e da Fred Lebow, con 127 concorrenti che percorrono più giri lungo il park Drive di Central Park. Un dollaro il costo d'iscrizione. Ad assistere alla vittoria di Gary Muhrcke (in 2h31'38"), poco più di un centinaio di spettatori. La gara verrà portata a termine solo da 55 concorrenti, tutti uomini; l'unica donna in gara abbandonerà per malore. Ai vincitori un orologio da polso economico e trofei di baseball e bowling riciclati.



Negli anni, la maratona ha avuto un numero di atleti sempre maggiore. Per facilitare lo svolgersi della gara, visto il crescente successo di partecipazione, la corsa è stata via via ridisegnata, affinché percorresse tutti e cinque i distretti di New York City. Il percorso fu adeguato con la partenza a Staten Island, nei pressi del ponte di Verrazzano-Narrows, articolandosi tra i cinque grandi distretti di New York City e consentendo di tagliare il traguardo, nell'edizione del 2014, a 50.530 atleti (superando il milione dal 1970).



Le vittorie italiane sono state quattro in campo maschile: Orlando Pizzolato (1984 e 1985), Gianni Poli (1986) e Giacomo Leone (1996); in quello femminile Franca Fiacconi ha tagliato per prima il traguardo nel 1998.



La corsa di New York oggi è diventata la più famosa al mondo, con i suoi 2 milioni di spettatori e 315 milioni di appassionati che seguono gli atleti in diretta sulla NBC.