Correlazione reati e tossicodipendenza, San Patrignano: “Dipendenze sottovalutate”

“Un arrestato su cinque ha problemi di droga o alcol". È da questo dato che parte Andrea Tinelli, presidente della Comunità di recupero di San Patrignano, secondo cui dietro il 25% dei reati ci sono le dipendenze ed è quindi un grande errore "continuare a sottovalutare il fenomeno dipendenze”. Sono inoltre soprattutto i giovanissimi a commettere reati per alimentare la propria tossicodipendenza. Quindi, in estrema sintesi, la criminalità è in molti casi direttamente collegata all'uso di sostanze.



Tinelli ricorda come pochi mesi fa, il report europeo sul consumo di droghe, ha piazzato l’Italia al secondo posto per consumo di cannabis e al quarto per quello di cocaina. L’eroina è tornata sulle piazze e le morti per overdose sono cresciute del 9,7 % invertendo un trend decennale che sembrava ormai consolidato. Allarmante, per il presidente, il continuo abbassamento della percezione del rischio, dovuta anche all’introduzione sul mercato della cosiddetta ‘cannabis light’ che invece non fa altro che ‘abituare’ all’uso di sostanze spacciate come innocue.



Quindi - argomenta ancora Tinelli - "il risultato della recrudescenza delle dipendenze è un popolo di potenziali criminali abbandonati a loro stessi, senza possibilità di recupero e con nessuna prospettiva di reinserimento: non abbiamo mai condannato o sfavorito l'approccio repressivo, ma non dobbiamo lasciarlo a se stesso". Di fronte a questo quadro, ha evidenziato, "il circuito del recupero e del reinserimento andrebbe rafforzato in tutta Italia, il Governo è chiamato a rafforzare interventi di cura e riabilitazione quindi anche a sostenere le Comunità come la nostra".



Nel 2017, ha concluso il presidente della comunità romagnola, "San Patrignano ha ospitato 163 ragazzi in regime alternativo al carcere per un totale di 18.084 giornate che da detenuti sarebbero costati allo Stato 150 euro al giorno. Il risparmio totale per lo Stato ammonta quindi a 2.712.600 euro".



fm