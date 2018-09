Scuola: sciopero il 18 settembre

Gli insegnanti incroceranno le braccia martedì 18 settembre. È stato deciso durante l'incontro che nel tardo pomeriggio ha riunito docenti e sindacati. Lo sciopero si articolerà in due ore per ogni ordine didattico. Saranno coinvolti i docenti di ogni ordine scolastico iscritti alla Csu.



La mobilitazione dovrebbe avvenire nelle stesse ore in cui, in Consiglio, saranno trattatati i contenuti del decreto scuola. Gli insegnanti parlano di un calo della qualità della didattica e temono un taglio dei posti di lavoro. Circostanze smentite nei giorni scorsi dal responsabile all'Istruzione, Marco Podeschi, che difende il provvedimento.