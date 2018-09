Tubazioni al 70% con plastica riciclata per la rete fognaria. A gennaio le sperimentazioni a Rimini

Nei territori di Rimini, Imola e Modena partiranno le sperimentazioni di Hera per tubazioni realizzate al 70% con plastica riciclata. I primi banchi di prova,fa sapere la multiutility, saranno le fogne e le reti elettriche.



Fra Modena e Imola si è oggi conclusa la posa delle tubazioni del primo cantiere, che riguarda un chilometro di rete elettrica. Il risparmio di CO2 è stimato per l'installazione è di 126,6 tonnellate l'anno, pari alle emissioni annue di 95 vetture di media cilindrata immaginando che ognuna di esse percorra 10.000 chilometri.



Il secondo cantiere, che riguarderà Bellaria-Igea Marina, prenderà invece il via il prossimo gennaio. Il progetto riguarderà la rete fognaria ed avrà una lunghezza complessiva di due chilometri.