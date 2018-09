Paolo Crescentini designato Presidente della Consulta per l'Informazione

Ufficializzata la nomina di Paolo Crescentini a nuovo Presidente della Consulta per l'Informazione. Un mandato triennale nel segno di scadenze importanti: dalle modifiche da apportare alla legge sulla stampa all'impostazione del contratto di settore, passando per il mutuo riconoscimento delle professionalità giornalistiche italiane e sammarinesi. Annunciata intanto per fine ottobre la presenza a San Marino del Presidente dell'Ordine dei giornalisti italiano, Carlo Verna.



Nel video l'intervista a Paolo Crescentini, Presidente Consulta per l'Informazione