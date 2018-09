Un mese dal crollo del Ponte Morandi. Genova ricorda le vittime

È passato un mese esatto dal crollo del ponte Morandi. Oggi alle 11:36, ora del crollo, Genova si fermerà in un minuto di silenzio in memoria dei morti.

All 17:30 nel pomeriggio ci sarà la cerimonia in ricordo delle vittime a cui sarà presente anche il premier Giuseppe Conte. Saranno letti, in Piazza De Ferrari, i 43 nomi delle vittime, seguito dal racconto di superstiti, vigili del fuoco, forze dell'ordine, volontari, pubbliche assistenze e sfollati della giornata del 14 agosto. Nella serata ci sarà una messa in memoria della vittime.



Il Presidente Mattarella scrive nella giornata di oggi: "Genova non attende auguri o rassicurazioni ma la concretezza delle scelte e dei comportamenti" e aggiunge che la città "è stata colpita da una tragedia inaccettabile" e "ricostruire è un dovere. Ritrovare la normalità, una speranza che va resa concreta. Bisogna farlo in tempi rapidi, con assoluta trasparenza, con il massimo di competenza".