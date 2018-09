Programmazione Iss e analisi sulla situazione ospedaliera al centro della Consulta Sociale e Sanitaria

La Consulta Sociale e Sanitaria dà il benvenuto e augura un proficuo lavoro a Mara Morini, nuovo Direttore della Attività Sanitarie presente alla riunione odierna insieme al Segretario di Stato alla Sanità, Franco Santi e al Direttore generale dell'Iss, Andrea Gualtieri.



All'ordine del giorno della seduta i documenti di programmazione dell'Istituto – budget, piano investimenti e piano del personale – materiale che arriva sul tavolo della Consulta con qualche mese di ritardo, discusso alla fine approvato con un solo astenuto. Nell'ambito dell'analisi sulla situazione ospedaliera, il Presidente della Consulta Socio-Sanitaria, Giuliano Giardi ha espresso, a titolo personale, parere contrario sul Progetto di Legge 'Dirigenza Medica', “perché non affronta il problema nel suo complesso” – dice, in linea con le valutazioni di Asmo, “soprattutto perché non equipara la situazione sanitaria che c'è a San Marino con quella italiana”.



Il Segretario Santi, dal canto suo, ha difeso nuovamente la bontà dei contenuti della normativa, insistendo sui benefici in prospettiva che riuscirà a portare all'intero sistema sanitario sammarinese, ma ammettendo al contempo che il vero nodo da sciogliere per i medici è quello pensionistico. Si è parlato anche del futuro del ospedale: struttura obsoleta, costruita senza criteri antisismici, mal organizzata nella disposizione dei vari reparti: “pensare di fare un nuovo ospedale, già oggetto di valutazione, sarebbe ottimale e trova tutti d'accordo – si è detto - ma servono chiaramente le risorse”.