La Reggenza tra colonia, aziende e autori

Giornate di appuntamenti per la Reggenza.

Dalla Casa per Ferie di Pinarella, alla visita nelle aziende, fino all'udienza di presentazione di due libri.

Due pubblicazioni sulla storia e tutela dei beni culturali della Repubblica presentate ai Capitani Reggenti.

A partire da un'opera non presente fisicamente nella Sala del Consiglio dei XII. Si tratta di un e-book, "La Repubblica di San Marino dalla Guerra fredda alla globalizzazione", con al suo interno Orazioni Ufficiali, che ricostruiscono la politica estera e le relazioni internazionali di oltre sessant'anni.

Il secondo libro invece è un inventario. "Opere come l'"Archivio storico della Pieve di San Marino" - ha detto la Reggenza - forniscono strumenti di maggiore conoscenza del Paese e della sua storia".



La Reggenza prosegue anche le visite nelle realtà produttive del Titano.

La Centrale del Latte la prima della giornata e un saluto anche nell'azienda di packaging flessibile Gaiapack.

I Capi di Stato sono stati inoltre accolti dal team del Pc Fast San Marino Consulenze e nel punto vendita specializzato in fornitura di stampa, Print Press EasyTech, aperto da quasi due anni, fondato dalla giovane sammarinese Martina Ranocchini.



Mentre ieri sera ultima visita alla colonia di Pinarella nel turno dei pensionati.

L'inno sammarinese e un discorso di benvenuto per iniziare. Poi trasferimento ai campi di bocce, dove i finalisti del torneo hanno sfidato i Capitani Reggenti.

La casa per Ferie San Marino chiude la stagione con questo settimo turno e questo incontro, concluso con una cena dei saluti, intrattenimento musicale, canti e balli.



Nel video l'intervista alla curatrice del libro "Archivio storico della Pieve di San Marino. Inventario", Sonia Ferri.



Silvia Sacchi