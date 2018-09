L'Associazione Radioamatori di San Marino torna On Air dalle Tre Torri

L'evento organizzato in collaborazione con la Segreteria al Territorio e al Turismo

Due giornate, le Tre Torri e 24 ore On Air. È l'evento organizzato dall'Associazione Radioamatori della Repubblica di San Marino. L'evento, che gode del supporto e del patrocinio della Segreteria al Territorio, Ambiente e Protezione Civile e della Segreteria al Turismo, si inserisce all'interno di una serie di esercitazioni della Protezione Civile Sammarinese. Per celebrare queste iniziativa l'Associazione ha istituito il “Diploma delle Tre Torri”: verrà rilasciato a chi collegherà tutte e tre le stazioni , una in ogni torre, su almeno due bande.



Nel video l'intervista a Fabio Berardi, Capo della Protezione Civile di San Marino