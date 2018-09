Caccia: domani si apre, tutti in servizio i reparti dei Carabinieri Forestali presenti sul territorio provinciale

Domani, in occasione della riapertura della caccia, tutti i sei reparti dei Carabinieri Forestali presenti sul territorio provinciale saranno in servizio domani, 16 settembre, fin dalle prime ore del mattino, potendo anche contare, in caso di necessità, sul supporto operativo delle pattuglie di pronto intervento dell’Organizzazione Territoriale dell’Arma.



Ai cacciatori la Forestale raccomanda, come di consueto, grande attenzione nell’esercizio dell’attività venatoria e il rispetto delle regole e delle norme previste.



Si ricorda ai cacciatori di portate sempre al seguito tutta la documentazione attestante la regolarità della propria posizione venatoria (licenze, bollettini, tesserino) e l’immediata annotazione dei capi abbattuti sul tesserino.



Il Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Rimini, Aldo Terzi evidenzia il fatto che: “il nostro territorio è quello più intensamente urbanizzato dell’intera regione; siamo infatti la provincia a maggiore densità abitativa e per questo è molto frequente la presenza in una stessa area di ambienti naturali insieme a case, infrastrutture e attività agricole e forestali; per questo motivo a tutti i cacciatori è sempre richiesto un alto livello di attenzione nell’esercizio della caccia".



Sono attivi i numeri 112 o 1515 per segnalare eventuali criticità o situazioni di pericolo così da poter attivare le pattuglie di pronto intervento della Specialità Forestale,