Marino Pelliccioni, è tornato in Congo, a quasi due anni dalla scomparsa di Padre Marcellino

L'eredità di Padre Marcellino non si è persa. La missione "Les Buissonets" in Congo, che ha visto l'opera del missionario sammarinese Claudio Forcellini, continua a vivere. Sempre supportata dalla generosità di San Marino.



"La missione è stata sistemata", ci racconta Marino Pelliccioni, dell'Associazione Amici di Padre Marcellino. "Chi ha raccolto l'eredità del padre carmelitano ha apportato migliorie. Ho trovato in buone condizioni anche l'ospedale".



Il volontario sammarinese ha passato quasi un mese in Africa, portando ancora tanto materiale donato dal Titano, macchine da cucire, biciclette, attrezzi sanitari, letti per l'ospedale.

Il cordone ombelicale tra San Marino e Lubumbashi non si è spezzato. "Sono in tanti, ancora, a commuoversi - ci racconta - pensando a Padre Marcellino e a quanto ha fatto per loro".