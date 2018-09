Donatori midollo osseo, l'Emilia-Romagna in testa fra le Regioni

Anche nel 2017 la Regione Emilia-Romagna è la prima in Italia per numero di nuovi donatori di midollo osseo. Gli iscritti lo scorso anno sono stati 5.260, trend confermato anche per il 2018, con un'età media molto bassa: il 70% degli iscritti nel Registro regionale ha tra 18 e 25 anni. A sottolinearlo la Regione che promuove la campagna di donazioni 2018 "Match it now", la settimana di sensibilizzazione organizzata dal 15 al 22 settembre dall'Admo (Associazione donatori midollo osseo).



I giovani tra 18 e 35 anni potranno iscriversi al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo con un semplice prelievo di saliva, compiuto da personale sanitario. Il tampone salivare, integrazione dell'esame del sangue, è tra le misure formalizzate dall'intesa Regione-Admo siglata a fine 2016, che ha contribuito a far raggiungere gli importanti risultati ottenuti. "Siamo orgogliosi del primato mantenuto - sottolinea l'assessore regionale alla sanità, Sergio Venturi -, un'altra testimonianza della grande sensibilità e generosità della nostra gente”.



fm