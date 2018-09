Formaggi e calici: debutto per tre nuovi caci

Presentati tre nuovi prodotti della Cooperativa Agricola Latte Sammarinese durante l'evento di ieri sera, in collaborazione con Consorzio Vini di San Marino

Debutto ufficiale per tre nuovi caci ieri sera nella sede del Consorzio Vini di San Marino a Valdragone.

La Centrale del Latte durante l'evento "Formaggi e calici" ha lanciato tre novità, tutte a marchio Consorzio Terra di San Marino: il Misto pecora e vaccino, il pecorino "Franceschin" e il "Tartufino", una caciotta realizzata con l’Associazione Tartufai e Tartuficoltori Sammarinesi.

“È occorso un lungo periodo, fra prove di caseificazione e di stagionatura – ha raccontato con orgoglio il Presidente della Cooperativa Agricola Latte Sammarinese, Ugo Bonifazi - per esaltare le fasi della lavorazione e le proprietà del latte 100% sammarinese”.

Intervenuto alla serata di presentazione anche il Segretario di Stato Augusto Michelotti che ha espresso parole di orgoglio per i prodotti artigianali e il valore che attribuiscono al territorio.

Oltre all'assaggio dei tre formaggi, un buffet sempre a base dei prodotti della Cooperativa Agricola Latte Sammarinese curato da Luigi Sartini e intrattenimento musicale con Michele Tani.



Silvia Sacchi