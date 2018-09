Giornata della Democrazia 2018 dedicata all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Oggi, 15 settembre, è la Giornata internazionale della democrazia istituita nel 2007 dall'assemblea generale delle Nazioni Unite. Quest'anno il tema scelto per celebrare la ricorrenza è quello dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e si focalizza sulla società civile e sull’importanza di far procedere all’unisono progresso e partecipazione civica. Si tratta di un piano per il raggiungimento di un futuro migliore per tutti, che stabilisce un percorso di oltre 15 anni con l’obiettivo di porre fine alla povertà estrema, combattere la disuguaglianza e l’ingiustizia, e proteggere il nostro pianeta.



Nel messaggio dei Capitani Reggenti, in occasione della giornata mondiale della Democrazia, si sottolinea che “È un ideale da trasformare in realtà. Una conquista mai acquisita in via definitiva”.



Nell'editoriale pubblicato oggi sul nostro sito, il Direttore Generale Carlo Romeo afferma che la Reggenza ha ragione. “Le sue non sono parole – commenta il Direttore - ma pietre su cui si fonda il vivere sociale, la natura stessa della politica, quella con la faccia onesta e le mani pulite, libera di portare fino in fondo le proprie idee, costi quel che costi”.



