Libera le Ali, oltre al limite

Aeroclub San Marino ha fatto volare i giovani di Esplora

Grinta e voglia di provarci, ma anche le giuste opportunità. Quella offerta dall'Aeroclub di San Marino in collaborazione con il Pony club Frecce Tricolori di Rimini è stata presa, è proprio il caso di dirlo, al volo. Protagonisti per un giorno i ragazzi dell'Associazione “Esplora” di Rimini”.



Dieci voli per permettere ad altrettanti ragazzi con disabilità intellettiva di provare l'ebrezza di San Marino dall'alto. E così, per un pomeriggio, il cielo è stato per tutti. La manifestazione si chiama “Libera le Ali” e lo scorso 1 settembre è stata rinviata per motivi legati al meteo. Ma questa volta nulla ha potuto frenare l'entusiasmo di chi ha voluto guardarci dal cielo, disegnando vie nell'aria. E dimostrando come gli impedimenti fisici, o mentali in questo caso, non siano per forza un ostacolo. Questione di prospettiva. Dall'alto, è un'altra cosa.