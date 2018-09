Proibire o limitare il consumo di alcol su suolo pubblico. Il Comune di Rimini: “Dobbiamo tutelare i più giovani”

“Ne sono sicuro, entro cinque anni il provvedimento sarà accolto. Occorre decidere se si vuole affrontare o no il problema”. Sono le parole del consigliere di Forza Italia Gioenzo Renzi che ha proposto di vietare il consumo di alcolici su suolo pubblico della riviera. L'abuso di alcol, sopratutto tra minori, è una tematica che preoccupa il Comune di Rimini. L'assessore Sadegholvaad trova “spunti interessanti” nella mozione di Renzi ma sottolinea che “il proibizionismo non può funzionare”. Quest'anno sono stati effettuati oltre 800 controlli sulle attività che vendono alcolici, chiudendone sei. Nel periodo estivo sono state 29 le violazioni riscontrate per la vendita di alcol in vetro, 13 per le vendite dopo la mezzanotte e 19 per la distribuzione ai minori. La mozione discussa da Renzi, aggiunge Sadegholvaad, è troppo restrittiva e andrebbe a penalizzare anche il settore turistico: “Si potrebbe vietare il consumo su luogo pubblico nelle ore diurne ma proibire totalmente l'alcol in una città come Rimini è esagerato”.