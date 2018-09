San Leo: il 24 settembre partono i lavori per mettere in sicurezza il borgo dopo la frana

Partiranno lunedì 24 settembre i lavori per garantire la sicurezza della strada di accesso alla Fortezza di San Leo, gioiello architettonico messo a rischio dal crollo della rupe il 27 febbraio 2014. La conclusione è prevista per dicembre 2019.



Il cantiere, che consoliderà la porzione di rupe sottostante l'unica strada che conduce al borgo, è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con 2 milioni di euro e sarà curato dal Servizio Area Romagna dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile.



Prosegue inoltre la collaborazione con l'Università di Roma, già attiva nella progettazione: per approfondire le condizioni strutturali della rupe, saranno analizzate le perforazioni profonde fino a 75 metri compiute durante i lavori, che saranno illustrati in un convegno pubblico con l'assessore regionale alla Difesa del suolo e Protezione civile, Paola Gazzolo. "Dal crollo del 2014, quando si staccò una parete di roccia alta 90 metri, l'impegno della Regione non si è mai fermato", sottolinea l'assessore: "In tutto, finora, sono stati messi a disposizione 6 milioni per la Fortezza che è un elemento dell'identità regionale. Questo è un cantiere indispensabile per la piena fruizione turistica del borgo, finora garantita in via straordinaria con un servizio di navetta e un percorso pedonale. La Regione però guarda già oltre: dopo il consolidamento della parete est, la prossima tappa sono gli interventi su quella a sud, già in corso di progettazione". E' "un passo ulteriore per il ritorno alla normalità", apprezza il sindaco di San Leo, Mauro Guerra.