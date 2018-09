Gina Lollobrigina al Corsera: “Il riconoscimento più bello? I francobolli di San Marino dedicati a me”

Gina Lollobrigida non nasconde nulla a Elvira Serra, nell'intervista pubblicata oggi sul CorSera. Un’attrice che ha lasciato il segno nel panorama cinematografico italiano e non solo. Ma attenzione, Lollobrigida tiene molto anche alle sue altre doti artistiche: “Nel disegno non mi batte nessuno, avrei potuto fare la fotografa o la scultrice”.



Parte da questo assunto la giornalista per disegnare il contorno della Diva nata a Subiaco nel 1927. È stata sposata con il medico Milko Skofic da cui ha avuto un figlio: Milko, come il padre. Ha lavorato in 62 fil, 6 sceneggiati per la tv e un varietà. L'attore più bello con cui ha lavorato? “Sean Connery non era affatto male. Bravo e corretto”.



La Lollo racconta tanti aneddoti, dall'incontro con la Regina Elisabetta “che stava mangiando il pollo con le mani”, all'incontro con Eisenhower alla Casa Bianca, passando per un party a Mosca in cui incontrò Liz Taylor che aveva il suo stesso abito di Christian Dior “ci siamo abbracciate e abbiamo riso di gusto”.



L'attrice, nella sua lunga carriera, è stata insignita di numerosi premi. Ha vinto il primo David di Donatello nel 1956 come Migliore attrice protagonista per “La donna più bella del mondo”. A quella statuetta ne sono seguite altre sei. Ha vinto anche due Nastri d'Argento e un Golden Globe, ma alla domanda sul riconoscimento a cui tiene di più, Gina Lollobrigida non ha dubbi: “Ai quattro francobolli che San Marino ha fatto stampare con la mia faccia. È un privilegio destinato ai re e alle regine”.



L'emissione, realizzata dal bozzettista Valerio Pradal, "Storia di un'artista: Gina Lollobrigida si racconta" è stata emessa dall'Ufficio Filatelico della Repubblica il 23 gennaio 2007. Tre giorni prima la presentazione a Venezia. Nell'occasione l'allora Segretario alle Finanze, Stafano Macina, aveva affermato che “per raccontare il valore di una donna come Gina Lollobrigida, non basterebbe un’annata di emissioni filateliche”.



