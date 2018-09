San Marino: primo giorno di scuola alla vigilia della protesta degli insegnanti

La campanella torna a suonare in classe. Al via l'anno scolastico 2018-1019 a San Marino nelle scuole di ogni ordine e grado, così come in Emilia romagna e nelle Marche.

Una ripresa che arriva alla vigilia della nuova protesta degli insegnanti con uno sciopero indetto dalla Csu di due ore per ogni turno di lavoro di tutto il personale docente di ogni ordine scolastico.