San Marino Rtv e Corriere Romagna diventano partner commerciali

Firmato in mattinata dal Direttore Generale di San Marino Rtv, Carlo Romeo e dal Presidente della Cooperativa Editoriale Giornali Associati, Luca Pavarotti un accordo pubblicitario tra l'Emittente radiotelevisiva di Stato e Publicor, divisione commerciale del quotidiano Corriere Romagna. Concessa in sostanza agli agenti di Publicor la possibilità di procacciare affari e di raccogliere pubblicità per conto della San Marino Rtv presso i propri clienti locali romagnoli orientati a scegliere tra Tv, radio oppure web. L'accordo diventerà operativo da domani.



sp