19 settembre 1952: la caccia alle streghe su Charlie Chaplin



Il 19 settembre 1952 gli USA vietano a Charlie Chaplin il rientro in patria dopo un viaggio in Inghilterra. Mentre si trovava in viaggio il comitato per le Attività Antiamericane dispose che Chaplin, in quanto cittadino britannico, per rientrare nel paese avrebbe dovuto dimostrare di essere "idoneo" ad assumere la cittadinanza.



Le sue simpatie politiche non furono da lui mai rivelate esplicitamente. Si ritiene fosse un progressista, ma non socialista o comunista, oltre che (cosa da lui invece rivelata) un pacifista, divenne uno dei bersagli del movimento innescato dal senatore Joseph McCarth.



Avutane notizia, Chaplin, dopo aver vissuto 40 anni in America, decise di stabilirsi in Svizzera, non tornò mai in America e morì a Corsier-sur-Vevey, la notte di Natale del 1977. Fu sepolto nel locale, piccolo cimitero della comunità svizzera.