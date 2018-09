Parcheggio Borgo, le proposte di "Treno Bianco Azzurro"

Una pensilina che colleghi mediante binari il parcheggio che nascerà con la galleria di Borgo Maggiore già percorso ferroviario. La proposta dell'Associazione “Treno Bianco Azzurro” è un tentativo di dare sostanza con un primo step a ciò che sostiene da sempre: il collegamento storico e culturale di un tratto di quattro chilometri con cinque gallerie.



L'occasione è il bando di concorso per la progettazione del parcheggio di Borgo Maggiore Campo della Fiera, che la segreteria al Territorio ha appena emesso: ai progettisti in buona sostanza si chiede la fattibilità o meno del collegamento in questione, tramite una pensilina o qualunque altra idea. “E soprattutto – ribadisce il presidente Alessandro Rattini. ci si rende disponibili ad un confronto per collaborare con informazioni, idee e progetti”. La mano tesa nonostante “non sia ben chiaro se il percorso ferroviario San Marino città -Borgo Maggiore sarà o meno contemplato nel progetto piano regolatore dello studio Boeri”. La rassicurazione del Segretario al Territorio Michelotti, che esclude il tramonto del percorso ferrovia e che spiega che nella logia delle priorità veniva semplicemente prima la necessità del parcheggio a Borgo, può bastare