Scuola: forte adesione allo sciopero, pochi studenti in classe con l'eccezione Superiori

Nessun commento dalla Segreteria di Stato che attende la discussione del decreto in aula

Era stata annunciata una grande adesione allo sciopero nella scuola, indetto dalla Centrale Sindacale Unitaria e appoggiato dall'Usl e la stragrande maggioranza delle famiglie sammarinesi è corsa ai ripari non mandando a scuola i propri figli.



I primi a rendersene conto sono stati gli autisti del trasporto pubblico, che questa mattina hanno visto un brusco calo di passeggeri, con punte fino al 90 per cento nelle tratte di competenza.



Massiccia adesione alla protesta nella scuola d'Infanzia dove si contano pochi bambini. Il dirigente della scuola elementare, alle prese con 14 plessi, ha verificato le presenze: in 8 plessi non ci sono lezioni per la mancanza di alunni, e la massiccia adesione dei docenti alla protesta, mentre tutto regolare in quello di Dogana. Nelle restanti 5 elementari le presenze dei piccoli si contano sulla punta delle dita. L'annuncio dello sciopero e l'organizzazione interna hanno fatto si che non si creassero troppi disservizi.



Solo poche decine di studenti questa mattina hanno varcato le porte della Scuola Media, mentre in controtendenza le scuole Superiori dove sono arrivati oltre 400 studenti, quasi l'80 % degli iscritti. Tanto che la dirigenza deve fare fronte alle assenze in cattedra.



Intanto una delegazione degli insegnanti e sindacati è in attesa di incontrare Maggioranza e opposizione per spiegare le ragioni della protesta