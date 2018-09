Giuseppe Lonfernini, un vero sammarinese. Lo ricordano gli amici di Noi sammarinesi

Domani i funerali a Borgo Maggiore a partire dalle 15 nel Santuario Madonna della Consolazione

"Ci sono persone che nella storia di un paese hanno lasciato ben impressa la loro impronta", così gli amici di Noi Sammarinesi lo ricordano.

"Così è stato e continuerà ad essere per l’avv. Giuseppe Lonfernini.

Profondamente legato alla sua famiglia, al suo lavoro, al suo Paese, del quale ha ricoperto le più cariche istituzionali, è stato per noi tutti un esempio di vera e sincera sammarinesità, di appartenenza alla patria".



Il gruppo di Noi sammarinesi ne hanno apprezzato il "suo fare politica esclusivamente al servizio della collettività, sempre ispirato e guidato dai valori della giustizia e della onestà e dall’idea di difendere le peculiarità dell’identità del nostro Stato". Si stringono attorno alla famiglia ricordando che "la sua missione non va dimenticata"