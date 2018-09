Partnership tecnologica: a San Marino nasce la prima Smart Factory 5G

Tim San Marino e Robopac siglano un accordo di collaborazione per lo sviluppo delle nuove tecnologie in ambito produttivo utilizzando le reti di quinta generazione.



Si sta sperimentando, ma dal progetto San Marino 5G stanno arrivando risultati importanti. Dall'accordo tra Tim San Marino e l'azienda di packaging Robopac nasce la prima Smart Factory, abilitata dal 5G, nell'ambito dell'industry 4.0.

Una collaborazione strategica che aiuterà Robopac a declinare sul territorio i risultati delle ricerche effettuate per renderle fruibili a un numero sempre maggiore di operatori del sistema produttivo.

Dall'ottimizzazione dei flussi logistici alla gestione di informazioni in tempo reale.

e applicazioni possibili della sperimentazione 5G quindi riguarderanno non solo i singoli cittadini e turisti, ma anche le realtà produttive.

Le tecnologie mobili di quinta generazione assicurano livelli di servizio e prestazioni adeguato allo sviluppo della robotica, delle macchine a guida autonoma applicate nel settore della logistica e della movimentazione delle merci.

Efficienza dei processi produttivi, per un maggiore vantaggio competitivo per le imprese.

“L’innovazione tecnologica è al centro del nostro modello di sviluppo – ha detto il

Segretario di Stato Marco Podeschi - una realtà come San

Marino deve riuscire a cogliere le opportunità della nuova economia digitale". Concorda il Segretario di Stato Zafferani.



Nel video le intervista a Cesare Pisani Amministratore Delegato Tim San Marino, Enrico Aureli Ceo Robopac e Andrea Zafferani, Segretario di Stato alle Telecomunicazioni



