Blockchain, intelligenza artificiale, design e digital: il programma autunnale di Startup Grind Rimini e San Marino

Entra nel vivo il programma di Startup Grind Rimini e San Marino con il supporto di Nuove Idee Nuove Imprese e San Marino Innovation. Ieri il primo appuntamento in Repubblica, nelle aule dell'Università di San Marino, “Let's talk about Blockchain”: nuova tecnologia per la gestione di transazioni che permette di ridefinire e reimpostare il modo in cui creiamo, otteniamo e scambiamo valore. Tra i relatori Andrea Iervolino, ideatatore di TaTaTu, la più importante piattaforma del cinema che si basa sui blockchain che ha già raccolto 575 milioni di dollari. “San Marino può diventare un punto di riferimento a livello mondiale in questo settore” spiega Sergio Mottola, presidente di San Marino Innovation.



Nel video l'intervista a Sergio Mottola, presidente di San Marino Innovation