I Capitani Reggenti in visita a San Marino Rtv

Parole di elogio e gratitudine per la professionalità e l'equilibrio

Oggi i Capitani Reggenti Stefano Palmieri e Matteo Ciacci, insieme al Segretario di Stato all'Informazione Marco Podeschi, si sono recati in visita nella sede di San Marino Rtv. Un appuntamento che è diventato ormai una tradizione e si ripete puntualmente ad ogni semestre.



Le Loro Eccellenze hanno rivolto parole di gratitudine e di elogio per il ruolo svolto dell'Emittente di Stato, improntato all'equilibrio e alla professionalità sottolineando l'importanza di un'informazione libera, quale indicatore di democrazia.



Il Direttore Generale Carlo Romeo, parlando anche a nome del Presidente e del Cda, ha ringraziato il personale per il buon lavoro, riconosciuto anche da grandi professionisti che hanno avuto modo di collaborare e apprezzare San Marino Rtv. In riferimento alla questione “frequenze”, una delle sfide attuali più importanti, per il Direttore non è un problema ma una “opportunità” e in ogni caso, ha dichiarato, “nessuno può toccare i canali sammarinesi”.



Per rivivere integralmente i vari momenti che hanno scandito la visita dei Capitani Reggenti Stefano Palmieri e Matteo Ciacci alla San Marino Rtv questa sera alle 20.45 andrà in onda uno speciale a cura di Giovanna Gobbi.