22 settembre 1958: i 60 anni di Andrea Bocelli

Andrea Bocelli – nato Lajatico, in provincia di Pisa, il 22 settembre 1958 - è tra i più famosi tenori della scena contemporanea, ambasciatore della musica italiana nel mondo e dal 13 marzo 2018, ambasciatore di San Marino.



Nato con problemi agli occhi per un glaucoma congenito, perde completamente l'uso della vista a 12 anni ma ciò non lo dissuade dal realizzare il suo sogno di diventare un cantante lirico. Nell'ambiente operistico non trova sbocchi e allora si lancia nel pop.



La svolta arriva nel 1992, quando incontra Caterina Caselli che lo lancia tra le Nuove Proposte di Sanremo 1994, dove Bocelli trionfa con il brano “Il mare calmo della sera”. Da qui inizia un'inarrestabile ascesa al successo, che lo porta con la canzone “Con te partirò” (quarta a Sanremo 1995) a conquistare la scena internazionale.



Dal 13 marzo scorso, dopo aver giurato davanti alla Reggenza, è nuovo ambasciatore di San Marino. "Spero di essere ricordato per essere stato un buon Ambasciatore", aveva detto ai nostri microfoni, citando poi i valori che lo legano al Santo fondatore della Repubblica. "Un uomo semplice - ha detto ai Capi di Stato - di cui condivido i valori di libertà e dell'accoglienza".