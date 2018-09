Gli insegnanti: inizia la 'piccola glaciazione' della scuola sammarinese

Riduce la qualità dei servizi educativi e congela le assunzioni. Un gruppo di docenti sammarinesi mette in fila gli effetti del Decreto Scuola ed affida ad una nota stampa la preoccupazione per l'inizio di una vera e propria 'glaciazione', seppur in sordina, ed amarezza per i giovani aspiranti docenti che dovranno rinunciare al proprio sogno di diventare insegnanti. “Aumentando il numero di studenti per classe, diminuendo le circoscrizioni e le cattedre e impiegando, grazie al riduzionistico meccanismo di recupero dei minuti, le ore aggiuntive per le sostituzioni interne, si taglieranno drasticamente gli incarichi e le già rare supplenze- scrivono gli insegnanti-le assunzioni si ridimensioneranno e ciò impedirà che si inizi a fare gavetta”. Pochi sbocchi anche fuori confine, visto che i costosi corsi abilitanti all'insegnamento e al sostegno non vengano in alcuni casi riconosciuti dal MIUR. “Questo accade quando la formazione viene sacrificata sull'altare della ragione economica” concludono gli insegnanti, che promettono di rimanere fedeli al loro impegno, finché sarà possibile farlo. Ma nel frattempo la scuola perderà risorse e prestigio.