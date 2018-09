Meteo: peggioramento in vista, da martedì clima autunnale

Il caldo estivo, che ci ha accompagnato anche nelle prime settimane di settembre, è agli sgoccioli. Perché da domenica si percepirà un brusco calo termico e maggiore nuvolosità. Per oggi e domani invece il clima rimarrà inalterato, con possibilità velature e temperature pressoché estive.



Il vero cambiamento è però previsto tra lunedì e martedì quando dall'Europa giungerà una massa d'aria decisamente fredda. Uno sbalzo che, in pianura, porterà massime inferiori ai 20°C e minime vicine ai 10°C. In pratica le medie di ottobre. È ancora presto per parlare di possibili precipitazioni ma, se avvenissero, potrebbero essere di forte intensità e accompagnate da grandine.



fm