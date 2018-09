Nutraceutica: a Chiesanuova nasce Phytoprime

Chiesanuova ha nuova azienda. Questa mattina è stata inaugurata, alla presenza del Segretario alla Sanità Franco Santi e del Capitano di Castello Marino Rosti, Phytoprime, nata dall'esperienza ventennale del fondatore Giuseppe Perla nel campo della Nutraceutica, un termine sempre più utilizzato, che coniuga “nutrizione” e “farmaceutica”. In pratica si occupa di integratori alimentari e dei principi attivi degli alimenti che hanno effetti positivi per la salute. Phytoprime si pone sul mercato come produttore e fornitore di questa tipologia di prodotti per aziende sammarinesi, italiane e internazionali.