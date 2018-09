Quattro nuovi ambasciatori accreditati sul Titano

I nuovi Ambasciatori accreditati presso la Repubblica di San Marino hanno presentato le Lettere Credenziali ai Capitani Reggenti, Stefano Palmieri e Matteo Ciacci

A dare il benvenuto e a presentare ai Capitani Reggenti i nuovi Ambasciatori accreditati, il Segretario di Stato agli Affari Esteri Nicola Renzi.

Disponibilità e accoglienza per le 4 Nazioni, a partire dalla Repubblica Ceca. “È una gioia immensa - ha detto il neo Ambasciatore Václav Kolaja - essere accreditati nel vostro Stato. La nostra Comunità osserva con grande entusiasmo l'apertura verso la vostra Repubblica".

Lavorare sulla sfide della globalizzazione uno dei punti di condivisione con il Regno dell’Arabia Saudita, che per la prima volta conta un ambasciatore Principe in Repubblica.

“Profonderò ogni sforzo necessario - ha detto Faisal bin Sattam bin Abdulaziz Al Saud - al fine di consolidare e promuovere le relazioni tra i due Paesi in tutti i campi”.

Amore per la libertà, sentimenti di partecipazione e attaccamento alle radici, a unire San Marino alla Repubblica di Polonia, da oggi rappresentata dall'Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario Konrad Głęnocki. San Marino può essere annoverato tra gli Stati amici per i comuni principi cristiani e culturali. Un accenno anche agli eventi culturali che si realizzano tramite il sostegno dell’ambasciata accreditata e dalla Segreteria di Stato per far avvicinare sempre più le due realtà.

A presentare le proprie Lettere Credenziali anche Sidi Mohamed Hamed, Ambasciatore della Repubblica islamica di Mauritania. “Tra i due Stati - ha concluso Renzi - si è instaurato un favorevole rapporto di collaborazione, che si concretizza in particolare nei contesti internazionali attraverso l’attenzione e il sostegno costanti”.



Silvia Sacchi