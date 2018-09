San Marino, con Italia Irlanda e Portogallo tra i paesi che si muovono spesso in auto

Che si tratti di muoversi a piedi o in bicicletta, bambini e adulti in Italia sono piuttosto pigri. La percentuale di bambini che per andare a scuola lo fa camminando o sulle due ruote è infatti il 27%, mentre il 62% viene portato in auto e il 10% in scuolabus. Lo rileva in uno studio l'Istituto superiore di sanità. L'Italia è in buona compagnia in questa speciale classifica con San Marino, Irlanda e Portogallo: tra i primi posti per l'utilizzo della macchina nel tragitto casa-scuola. Nel caso del Titano, la morfologia del territorio gioca un ruolo determinante. Difficile raggiungere gli istituti scolastici con le due ruote, e anche nei castelli più pianeggianti sono da implementare piste ciclabili che incentivino mezzi meno inquinanti.