Scuola: insegnanti in protesta, magliette contro il decreto

All'indomani del ratifica del decreto scuola in Consiglio Grande e Generale, con i 30 voti della maggioranza, a Serravalle - in occasione dell'inaugurazione dell'evento Sport in Fiera - un gruppo di insegnanti della scuola media ha voluto esprimere il proprio dissenso verso il provvedimento indossando magliette raffiguranti delle forbici e il motto "Se tagli la scuola, tagli il futuro". In una nota il collegio docenti fa sapere di aver deciso di aderire alla manifestazione "riconoscendo l’impegno delle associazioni e delle federazioni nella diffusione fra i giovani della cultura dello sport", rilevando però con rammarico che il decreto 83/2018 porti alla riduzione del numero degli insegnanti di Educazione Fisica nelle scuole pubbliche.



Guarda l'intervista ad Arianna Scarpellini, Docente Scuola Media Inferiore.