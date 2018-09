Sicurezza in spiaggia: positivo il bilancio estivo nella costa romagnola. Ridotti l'abusivismo commerciale e i furti in riva al mare

Estate agli sgoccioli, tempo per Polizia di Stato, Capitaneria di Porto e Polizia Municipale di fare un punto sulla stagione. L'operazione spiagge sicure, una serie di azioni a contrasto dell'abusivismo commerciale e reati predatori, si chiude con un bilancio positivo sulla riviera riminese. A Rimini nel solo Action Day del 2 agosto, il servizio congiunto delle forze di polizia e capitaneria di porto, sono state identificate 25 persone di cui 22 cittadini stranieri. Di questi, cinque (due di nazionalità cinese, due cittadini del Bangladesh e un cittadino marocchino) sono stati accompagnati negli uffici di polizia per verificarne la regolarità sul territorio nazionale. Accertate anche diverse violazioni amministrative e oltre 800 merci sequestrate. Nella notte del 21 settembre inoltre è stato arrestato un cittadino argentino su cui pendeva un mandato di arresto internazionale, con richiesta di estradizione, per il reato di falsificazione di documenti.