23 settembre 1968: muore padre Pio

Convento dei frati cappuccini di San Giovanni in Rotondo. Nella notte tra il 22 e il 23 settembre 1968, nella cella numero 1, dove abita, muore Padre Pio da Pietralcina. Venerato, perseguitato, sospeso a divinis poi santificato da Giovanni Paolo II, a 50 anni dalla sua scomparsa, la figura di Padre Pio è ancora vivissima nella memoria collettiva.



Il 16 giugno 2002 papa Giovanni Paolo II lo proclama santo in piazza San Pietro.



E’ proprio l’ex sacerdote polacco ad avere il merito di concedergli la santificazione, quella tanto desiderata “incoronazione religiosa”. Proprio quel sacerdote che lo conobbe in giovane età e che in due circostanze pregò sulla sua tomba, una volta da cardinale nel 1974, e una volta da pontefice nel 1987.



Il 19 aprile 2010 la salma del santo è stata traslata nella cripta della nuova Chiesa di Padre Pio, progettata dall'architetto Renzo Piano. Dal 2013 la salma è permanentemente esposta alla pubblica venerazione. Folle di pellegrini, per fede ma spesso per semplice curiosità, salgono il monte Gargano alla ricerca del santo, fermandosi in preghiera nel luogo della sua presunta stimmatizzazione.