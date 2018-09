I Ottobre: giornalisti Stampa Estera a San Marino per cerimonia insediamento Reggenza

L'auspicio è che l'iniziativa diventi una consuetudine, con una delegazione di giornalisti stranieri presenti in Repubblica ad ogni cerimonia di insediamento

La prima volta della Stampa Estera a San Marino. Nel giorno dei nuovi Capitani Reggenti, una delegazione di giornalisti stranieri partirà da Roma per partecipare all'evento e per conoscere meglio la Repubblica, in modo da poterla raccontare sulle testate dei rispettivi Paesi. Sono soci della sede centrale della Stampa Estera, nella Capitale, e coi loro reportage raccontano quotidianamente quel che avviene in Italia. Ma com'è nata l'idea di portarli a San Marino? Lo spiega Francesca Biliotti, giornalista della San Marino RTV, e – da quest'anno – membro del Consiglio Direttivo della Stampa Estera di Roma. “Ho capito – spiega – che i soci conoscevano poco la Repubblica. Alla fine la trasferta si farà e siamo molto contenti”. L'iniziativa, almeno negli auspici, dovrebbe diventare una consuetudine: ad ogni cerimonia di insediamento, dunque ogni sei mesi, una nuova delegazione di giornalisti stranieri tornerà a San Marino. L'associazione della Stampa Estera nasce nel 1912 e ad oggi conta quasi 400 soci, provenienti da 54 Paesi e che rappresentano oltre 800 media. Da quando si è costituita il suo ruolo è quello del giorno della fondazione: offrire ai giornalisti stranieri servizi, assistenza e vita sociale. Negli oltre cent'anni di vita vi si sono avvicendati oltre 5.500 corrispondenti.