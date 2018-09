Il Papa in Lituania: "Voglia di potere è di chi nega la storia"

"Il desiderio di potere e di gloria è il modo più comune di comportarsi di coloro che non riescono a guarire la memoria della loro storia". Lo ha detto il Papa nella messa a Kaunas, nuovo appuntamento del suo viaggio nelle repubbliche baltiche. Nel Parco Santakos per lui una folla di oltre 100 mila persone. Francesco ha anche ricordato le occupazioni e le deportazioni sofferte dalla Lituania. 'Non correre mai più dietro ai canti della sirena delle ideologie naziste', il suo messaggio. Il Pontefice si è anche fermato in preghiera al monumento in ricordo delle vittime del ghetto di Vilnius.