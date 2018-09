Lettonia: la visita di Papa Francesco, la vita abbia il primato sull'economia

'Al termine di questo incontro ci recheremo al Monumento alla Libertà, dove saranno presenti bambini, giovani e famiglie. Essi ci ricordano che la 'maternità' della Lettonia - analogia suggerita dal motto di questo viaggio ('Mostrati Madre per tutti') - trova eco nella capacità di promuovere strategie che siano veramente efficaci e focalizzate sui volti concreti di queste famiglie, di questi anziani, bambini e giovani, più che sul primato dell'economia sopra la vita'. Così il Papa nel discorso alle autorità della Lettonia a Riga.

Francesco è arrivato stamane in Lettonia, secondo Paese visitato nel suo viaggio di 4 giorni nelle Repubbliche Baltiche, che si conclude domani in Estonia.