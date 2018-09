Piogge e brusco calo termico sul Titano

Maltempo anche in Italia. Mercoledì le minime anche sotto i 10°C.

È stato annunciato ed è arrivato. È il maltempo, che nel secondo giorno di autunno torna a bussare alle porte di un settembre che stava regalando ancora giornate estive.

Precipitazioni e temperature in calo a causa di una perturbazione di origine atlantica; infatti già nella giornata di oggi si è assistito a fenomeni piovosi, con un considerevole abbassamento delle temperature, ma sarà mercoledì il giorno più freddo con minime di 7°C e massime di 13°C, anche se per tutta la settimana non sono più previste piogge.

Anche lo Stivale è stato attraversato da un fronte freddo, in particolare sul Triveneto, Romagna e Marche, come era stato annunciato dalla Protezione Civile.

Allerta che era lanciata anche a San Marino, di colore giallo, fino alla mezzanotte di questa sera.

In serata il fronte, proseguendo la sua discesa verso sud, provocherà un peggioramento anche sulle regioni meridionali.

Da metà settimana tuttavia l'alta pressione tornerà a rimontare da ovest, determinando un veloce rialzo termico a partire dalle alte quote, infatti da venerdì anche sul Titano si ritornerà sui 20 gradi.



Silvia Sacchi