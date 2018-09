San Marino al top delle mete dal turismo in crescita per il sito economico 'Bloomberg'

Mete che prese singolarmente, non fanno notizia, ma sono i numeri a parlare per l'Organizzazione mondiale del Turismo che individua in dieci destinazioni, quelle più in crescita per gli amanti di Eurolandia e non solo.



Ecco che la Repubblica di San Marino, in questa particolare classifica, si piazza in testa per arrivi lo scorso anno, con una crescita di oltre il 30 per cento.



Nel'articolo di Nikki Ekstein si parla anche di Moldova, Armenia, Israele, Macedonia: paesi facilmente raggiungibili e con il 'turismo alle stelle', relativamente parlando. Si perché se la Francia vince il banco in campo internazionale con i suoi 87 milioni di arrivi l'anno, l'Omt guarda con interesse anche ai piccoli stati, come Islanda e, appunto, San Marino. Ed è proprio la piccola repubblica a registrare l'incremento più consistente. Meritando un viaggio in relax, grazie alla meraviglia dei suoi tre "castelli"; agli affreschi del 15 esimo secolo della Chiesa San Francesco e soprattutto al suo Ufficio Postale: per i suoi francobolli e monete.