È morto il magistrato dirigente Lanfranco Ferroni

Il cordoglio della Segreteria per la Giustizia

Era arrivato presto al lavoro, questa mattina, ed è stato trovato morto nel suo ufficio, poco dopo, proprio da un dipendente del Tribunale. Sul posto Polizia Civile e Gendarmeria, ma l'ipotesi più accreditata, al momento, è che sia stato colto da malore.



68 anni, il giudice Lanfranco Ferroni era Magistrato Dirigente del Tribunale Unico della Repubblica. Un ruolo alla guida della magistratura sammarinese che ricopriva dallo scorso marzo - quando venne nominato in sostituzione del giudice Valeria Pierfelici – e con proroga, decisa a maggio, per altri due anni.



Innumerevoli gli incarichi ricoperti, sia di natura istituzionale sia accademica, in Italia come sul Titano. Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato all'Università di Urbino, a lungo direttore dell'Istituto Giuridico Sammarinese, nonché Prorettore dell'Ateneo sammarinese. Ferroni era anche Uditore Militare con il grado di Maggiore.



Immediato il cordoglio del Congresso di Stato tutto che ne ricorda "il servizio allo Stato, con capacità e dedizione", esprimendo vicinanza "alla famiglia, alla Magistrature, all'Università".



Nota ufficiale, poi, della Segreteria per la Giustizia che di Ferroni ricorda “l’alto profilo, professionale e umano, e il costante attaccamento alla Repubblica di San Marino” e ne sottolinea “l’alto spirito di servizio e la consueta disponibilità, uniti alle sue migliori qualità e capacità".

“Come ogni giorno – ricorda ancora al Segreteria nella nota ufficiale - il Professor Ferroni si era recato in Tribunale molto presto, per affrontare con passione e indomita energia l’intensa attività di un Tribunale in piena funzione, animato altresì da altrettanti progetti e impegni futuri”.



AS