25 settembre 1986: esce nei cinema italiani Top Gun

Giovedì 25 settembre 1986 esce nei cinema italiani il film Top Gun, di Tony Scott, dopo il debutto ufficiale avvenuto in quello stesso anno - il 16 maggio - negli Usa.

Tom Cruise diventava così il protagonista dell’inossidabile film cult degli anni '80, nei panni del tenente Pete “Maverick” Mitchell, pilota della Marina degli Stati Uniti, con gli occhiali Ray-Ban a goccia e il giaccone G-1 in pelle. Proprio grazie a Top Gun, infatti, e al suo incredibile successo con più di 350 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, l'attore statunitense entra immediatamente nell'olimpo di Hollywood.

Nei panni di uno spericolato pilota di caccia, le cose sembrano andargli bene. Poi il compagno di volo muore in un incidente ed arriva la crisi depressiva.

All'epoca Tom Cruise aveva ventiquattro anni e, in coppia con la bionda Kelly McGillis, fece sognare più di una generazione di spettatori sulle note del brano Take my breath away, canzone scritta e prodotta dall'italiano Giorgio Moroder per i Berlin: un grandissimo successo, come il film stesso basato su un mix perfetto di romanticismo e azione che lo hanno reso un cult senza tempo.