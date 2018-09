Ferroni: stasera l'addio di San Marino al Santuario di Valdragone

Non ci saranno funerali di Stato per Lanfranco Ferroni, il magistrato dirigente del Tribunale di San Marino, trovato morto ieri mattina nel suo ufficio, all'età di 68 anni. La famiglia, nonostante la disponibilità del governo di predisporre esequie solenni in Repubblica, ha preferito funerali in forma privata a Camerino. Questa sera invece, alle 20 e 30, Ferroni verrà ricordato con un momento di preghiera al Santuario di Valdragone. Alle numerosissime voci di cordoglio arrivate ieri si aggiunge quella della Csu che ha inviato telegrammi alla famiglia di Ferroni e ai colleghi del Tribunale. "Vi esprimiamo il nostro profondo dolore - hanno scritto i Segretari Generali Giuliano Tamagnini e Gianluca Montanari - ricordando la sua figura di magistrato rigoroso, di alto profilo umano, morale e professionale, che nelle molteplici e prestigiose cariche ricoperte ha sempre dimostrato grande capacità, equilibrio e autorevolezza, con un forte senso dello Stato e attaccamento ai valori più elevati della legalità e della giustizia." La prima voce dell'opposizione è di Movimento Democratico che si unisce al cordoglio per l' improvvisa e prematura scomparsa di Ferroni, mentre si dicono "attoniti" per la prematura scomparsa il Presidente e tutti i membri del Collegio Garante. Nel ricordarne la scienza e l’autorevolezza di fine giurista, l’impegno costante di studioso e docente sensibile e attento, l’equilibrio e la saggezza di magistrato nonché le non comuni doti umane, si legge nella nota, il Collegio Garante si unisce alle tante attestazioni di sincera stima e profonda ammirazione tributate e rende omaggio alla memoria del giudice e dell’uomo.



Sonia Tura