Popolazione anziana: una serata pubblica per affrontare il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione

Proposto ieri sera in un'incontro pubblico alla Sala Montelupo di Domagnano un'indagine sulla popolazione anziana della Repubblica. Dai dati presentati emerge un aumento della popolazione ultrasessantacinquenne e una diminuzione del tasso di natalità.

È stato un confronto a più voci, Iss, Authority, Segreteria alla Sanità, Associazioni e sindacati insieme per affrontare il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione e delle sue conseguenze e ripercussioni su tutti i settori.



Presentati i dati e una fotografia degli ultrasessantacinquenni assistiti dall'ISS per fascia d'età e di sesso.

Se 30 anni fa erano il 12% della popolazione, oggi arrivano a coprire il 20%.

Focus anche sul movimento naturale della popolazione: negli ultimi 30 anni le nascite hanno sempre superato i decessi; tendenza che si è poi invertita un paio di anni fa.

Analisi anche sulla speranza di vita: da 77 nel 1997 a 83 anni nel 2017 per gli uomini e da 83 a 87 anni per le donne.

Il serale di ieri è stata inoltre l'occasione per presentare i servizi dell'ISS già attivi, il ruolo delle associazioni e i progetti a breve e medio termine.



Nel video l'intervista al Direttore dell'Authority Sanitaria, Gabriele Rinaldi.



Silvia Sacchi