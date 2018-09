San Marino festeggia la giornata mondiale del turismo

Iniziative escursionistiche e culturali nel pomeriggio e presentazione del Piano Strategico quinquennale in serata

Ingresso gratuito ai Musei di Stato e alle Mostre e un tour con una guida escursionistica e ambientale con partenza alle 17 da Borgo Maggiore lungo il Sentiero della Rupe, in occasione della 39esima giornata mondiale del turismo.

In serata invece verrà presentato al Centro Congressi Kursaal, l'atteso Piano Strategico per il Turismo. Si esporranno i progetti e i programmi dei prossimi 5 anni, gli ambiti in cui ci si vuole muovere in ambito turistico e il rilancio dell'Osservatorio Turistico.

Tutte le iniziative verranno illustrate da Massimo Feruzzi, titolare di JFC srl, la società di consulenza e marketing Turistico, incaricata di redigere il piano.



Silvia Sacchi