UNIRSM: Partiti i seminari del Dottorato in Studi Storici

Inaugurato nella sede universitaria di via Salita alla Rocca il nuovo ciclo di seminari del dottorato di ricerca in Studi Storici. In cattedra anche il Rettore Petrocelli e il direttore del parco archeologico di Pompe

Si partirà dall'età antica per arrivare a quella contemporanea, con un focus sulle notizie, sulla propaganda e sull'informazione.

26 gli appuntamenti in calendario fino a venerdì 19 ottobre per un totale di 50 ore di seminario.

Nel corso delle lezioni, ci saranno anche discussioni di tesi e dei progetti di ricerca degli allievi.

Fra i docenti che saliranno in cattedra anche il Rettore dell’Ateneo sammarinese, Corrado Petrocelli, che ha inaugurato il ciclo parlando di spionaggio nel mondo antico. Anche ieri, nel secondo giorno di seminari, il Rettore ha tenuto una lezione sulla circolazione delle informazioni e intelligence già nella Grecia classica, spiegando quali siano stati i passi in avanti rispetto a quando l'unica strategia per inviare messaggi a lunga distanza erano i segnali di fuoco.

Le tematiche sono affrontate da specialisti e docenti delle università italiane e internazionali.

Doppio appuntamento per il Direttore del Parco Archeologico di Pompei, Massimo Osanna, che parlerà dell'antica città campana il 15 e 16 ottobre.

Il 18 ottobre, inoltre, è previsto un intervento dello storico Luciano Canfora.



Silvia Sacchi